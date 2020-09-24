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    • 24.09.2020 15:29
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    'da kullanıcısı teknisyenine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

    Son dakika haberine göre Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () kriptolu haberleşme programı kullanıcısı eski teknisyeni Hasan Arslan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    AA
    ByLock kullanıcısıteknisyene 6 yıl hapis

    25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Arslan ile avukatı katıldı.

    Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Arslan, teknisyeni olarak görev yaptığını, üyesi olmadığını, hayatı boyunca bu yapıyla ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü.

    'a 1018 kez giriş yaptığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Arslan, söz konusu programı darbe girişiminden sonra basından duyduğunu savundu.

    Programı kullanmadığını, sohbet listesindeki kişileri de tanımadığını belirten Arslan, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

    Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

    Buna göre, sanık Arslan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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