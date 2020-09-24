Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Arslan ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Arslan, metro teknisyeni olarak görev yaptığını, FETÖ üyesi olmadığını, hayatı boyunca bu yapıyla ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü.

ByLock'a 1018 kez giriş yaptığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Arslan, söz konusu programı darbe girişiminden sonra basından duyduğunu savundu.

Programı kullanmadığını, sohbet listesindeki kişileri de tanımadığını belirten Arslan, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Arslan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



