İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye'yi hedef alan söylemlerine cevaben, "Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz" dedi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye'ye yönelik ifadelerine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.



Nancy Pelosi'ye, "Darbeleri saymazsak, Türkiye'de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?" sorusunu yönelten Altun, "Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Question for @SpeakerPelosi:



When was the last time that there was no peaceful transfer of power in Turkey – with the exception of military coups?



And we remember who supported those attacks against Turkish democracy, too.