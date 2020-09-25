Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.09.2020 11:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.09.2020 12:17
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'ye sert tepki: Saygı duymayı öğreneceksiniz

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanı 'nin skandal açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz." dedi.

    AA
    Çavuşoğlu'ndan Nancy Pelosi'ye sert tepki

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanı 'nin Türkiye karşıtı sözlerine tepki göstererek, "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir." ifadelerini kullandı.




    Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Pelosi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmek için Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere yönelik mesaj paylaştı.


    SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ

    Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz."

    Trump, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." cevabını vermişti.




    PELOSİ'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
    Buna karşılık Pelosi, "Trump'ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong-un'a, Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD'desiniz." ifadelerini kullanmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Nancy Pelosi'ye sert tepki: Saygı duymayı öğreneceksiniz
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri