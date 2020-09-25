Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye karşıtı sözlerine tepki göstererek, "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir." ifadelerini kullandı.

İbretlik cehaletiyle @SpeakerPelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir.

Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 25, 2020

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Pelosi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmek için Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere yönelik mesaj paylaştı.



SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ



Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz."

Trump, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." cevabını vermişti.









PELOSİ'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Buna karşılık Pelosi, "Trump'ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong-un'a, Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD'desiniz." ifadelerini kullanmıştı.