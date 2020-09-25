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    • 25.09.2020 11:18
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    İşte 'de vakalarının en çok görüldüğü ! üyesi açıkladı

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyayı saran yeni tip şu ana kadar 33 milyonu aşkın kişiye bulaştı. En yaygın belirtileri arasında yüksek ateş ve kuru öksürük olan koronavirüs akciğerlere yerleşerek hastanın nefes almasını engelliyor. ’de de koronavirüs vaka sayısında yeniden artış yaşanmaya başladı. Peki Türkiye’de koronavirüs vakalarının nasıl? İşte detaylar…

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Eylül'e ait koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." dedi.

    Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, acil servise başvuran corona virüs hastalarının durumlarını değerlendirdi.


    Doç. Dr. Kayıpmaz, "Öncelikle başvuranların yaşlarına bakalım. Başvuranlarda büyük vaka çoğunluğunun 25 ile 49 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Genel anlamıyla baktığınızda da 15 ila 64 yaş arasındaki hastaların daha çok tanı aldığını görüyoruz.

    25 ile 49 yaş arasındaki yoğunlaşmaya odaklandığımızda aslında günlük yaşantının içerisindeki kişilerin daha fazla enfekte olduğunu görüyoruz. Bu yaş grubu sosyal yaşantının içinde aktif, iş yaşantısında aktif veya dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçiren grupta aktif.

    Bundan dolayı daha çok vaka bu yaş grubunda. Ama yine de ağır hastalarımızın bir çoğunu 60 yaş üstündeki bireyler oluşturuyor. Bu şu demek değil; sadece 60 yaşın üzerindekilerde hastalık ağır seyrediyor. Gençlerde de ağır seyredenler var.

    Gençlerde de yoğun bakıma yatan hastalarımız var. Ciddi solunum yetmezliği olan hastalarımız var. Yani bu hastalık sadece ileri yaş grubunun hastalığı değil. Gençlerde daha fazla görülüyor.

    Belli yaş grubunun üzerinde de daha ağır seyrediyor ve yoğun bakımda hastaların yatması gerekebiliyor. Ama şu da bir gerçek ki genç hastalarımızdan da ne yazık ki kaybettiklerimiz var" diye konuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel İşte Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yaş grubu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
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