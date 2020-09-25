FOX TV’nin “Zehir gibi 7 kardeş, bir kırık telefonla eğitime ulaşmaya çalışıyor” haberi de yalan çıktı!





TUZLA BELEDİYESİ ASKIDA TABLET İLE KESİNTİSIZ EĞİTİME DESTEK VERİYOR

Tuzla Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde Tuzla'da yaşayan öğrencilerin, uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için "Askıda Tablet" kampanyası başlatmıştı. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında bir grup ihtiyaç sahibi öğrenci tabletlerine kavuştu. Coronavirüsle mücadele kapsamında başlayan uzaktan eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını gidermek amacıyla hayata geçirilen "Askıda Tablet" kampanyası için Türkiye genelinden binlerce tablet ve bağış talebi alındı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Uzaktan eğitim gören hiçbir öğrencimiz tableti olmadığı için derslerinden uzak kalmasın diye 'Askıda Tablet' kampanyamızı başlattık. Kampanyamızın duyurusunu daha bir hafta önce yapmış olmamıza rağmen binlerce tablet ve bağış talebi aldık. Kampanyamıza olan ilgiden çok memnunuz inşallah 'Askıda Tablet' kampanyamızla Tuzla'da bilgisayarı, tableti olmayan, online olmayan hiçbir ev kalmayacak" ifadelerini kullandı.



