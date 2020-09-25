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    • 25.09.2020 09:05
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    Son dakika: Van'da 224 kaçak dolgu ürünü ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, Van’dan uçakla ’a gönderilmek istenilen 224 adet kaçak dolgu ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili M.A.B. hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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    'a gönderilmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na, gelen bir yolcuya ait kolilerde X-Ray cihazında yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 224 dolgu ürünü gele geçirildi.




    224 KAÇAK BOTOKS DOLGU ÜRÜNÜ
    İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ferit Melen Havalimanına gelen M.A.B.'nin X-Ray cihazından geçerken üst araması ve getirdiği iki kolide arama yaptı. Aramada, kolilerde 224 kaçak botoks dolgu ürünü gele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili M.B.A., hakkında "5607 sayılı Kanuna Muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

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