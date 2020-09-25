

GENETİK YAPI KORUNARAK UZUN YILLAR SAKLANABİLİYOR

Çiftçilerimiz ve halk tarafından Bakanlığımıza, yerel bitki çeşitlerine ait 1.000'i aşan tohum bağışlandığını da ifade eden Bakan Pakdemirli "Gen bankalarımızda muhafaza edilen tohumlar toplandığı/elde edildiği andaki genetik yapısını koruyarak uzun yıllar saklanabiliyor. Gen bankalarıyla bugün ya da gelecekteki ihtiyaç duyulan genlerin, doğal ya da yapay etkenlerle erozyona uğramadan korunmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.