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    • 23.09.2020 20:48
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Gıda İzleme Komitesi toplantısı sonrası paylaşım

    Hazine ve Maliye Bakanı , Gıda İzleme Komitesi toplantısı sonrası paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Ticaret Bakanımız Sn. , Tarım ve Orman Bakanımız Sn. ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerine yer verdi.

    Kritik toplantı sonrası önemli paylaşım

    Hazine ve Maliye Bakanı , Gıda İzleme Komitesi toplantısı sonrası paylaşımda bulundu.

    Albayrak paylaşımında, "Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerine yer verdi.

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