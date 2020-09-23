Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda İzleme Komitesi toplantısı sonrası paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerine yer verdi.