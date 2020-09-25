Dün saatler 16.36'yı gösterdiğinde Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve Tekirdağ'da yoğun bir şekilde hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından, vatandaşlar bu depremin olası Marmara depreminin tetikleyicisi olup olmadığı ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili Ahaber canlı yayınında Şükrü Ersoy'dan önemli açıklamalar geldi.

Ersoy şu ifadeleri kullandı:

'Bu depremler bize büyük deprem gerçeğini hatırlatıyor. 4'ü geçtiği zaman ise insanlar yapılarda bunu ciddi bir şekilde hissediyor. Bundan dolayı büyük Marmara depremi geliyor mu? acaba diye kaygıyla endişeleniyorlar. Aynı kaygıyı bu deprem de biz de hissettik. Sizin de hatırlayacağınız üzere tam 1 yıl önce aynı bölgede yine depremler yaşanmıştı. Depremin yeri itibariyle bilim insanları kaygı yaşıyor.

'Bir defa Kuzey Anadolu fayı gibi tehlikeli bir fay zonunun Marmara Denizi'nin içerisinden geçtiğini biliyoruz. Batısında da Saroz körfezine uzandığını biliyoruz. Bu kırık 1200 km uzunluğunda Bingöl Karlova'dan başlayıp Saroz körfezine kadar devam ediyor. Peki, bu kırık üzerinde depremler yok mu? var tabi ki… '

'1939'dan 1999'a kadar bir seri depremle batıya doğru hareket edip kırıldı. Pek çok yer uzun süre deprem oluşturmamak üzere deprem enerjisini bitirdi. Marmara depremi içerisinde 1999'da Yalova'ya kadar olan Kocaeli depremi ile bir rahatlama vardı. Burada en az bir yüzyıl deprem olmayacak diye düşünürken, bu depremin boşalan enerjinin Marmara'ya transfer edildiğini biliyoruz.'

'Tekirdağ Çukurlu'nun orada, 1912 depreminin orada bir gerilim var. Diğer gerilimde Yalova'da kırılmaya aday. Bu bölgede oluşan depremler bilim insanlarını kaygılandırıyor. Peki, bu depremler büyük Marmara depreminin habercisi mi?'

'Keşke bunu söyleyebilsek. Ancak bir seri deprem yaşandıktan sonra böyle bir şey söyleyebiliyoruz. Biz Kuzey Anadolu bölgesinde kırılmayan yerleri biliyoruz. Bu uzunlukta kaç büyüklükte deprem olacağını da yaklaşık olarak tahmin edebiliyoruz. Bu bir yaklaşım modeli ve doğruya yakın olsa da süresine kesin bir şey diyemiyoruz. Onlu yıllar içerisinde bu 10 yıl olur 20 yıl olur, yarın da olabilir bu gecede olabilir. Bu bölgede 7'den büyük bir deprem yaşanabilir.'