Çiftçiye para yağdı: Temmuz sonu itibariyle 121 milyar 832 milyon liraya yükseldi

Türk bankacılık sektörü, temmuz sonu itibarıyla tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini geçen yılın sonuna göre yaklaşık 14 milyar lira artırdı. Böylece tarım sektörünün toplam kredi stoku 121 milyar 832 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörü, Türkiye'nin stratejik alanlarından birisi olan tarıma güçlü desteğini devam ettiriyor. Özellikle tarım bankacılığı konsepti ile çiftçilere özel imkanlar ve kredi kolaylığı sunan bankalar, tarım sektörünün ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı ürünlerle çiftçinin yanında olmayı sürdürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden AA'nın derlediği bilgilere göre, 2019 sonunda 107 milyar 834 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi, bu yılın temmuz sonunda 121 milyar 832 milyon liraya ulaştı. Böylece sektörün tarım kredi bakiyesi, 7 aylık dönemde 13 milyar 998 milyon liralık artış gösterdi.

BALIKÇIYA DA VAR

Kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi, temmuz sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 13'lük artışa işaret etti.

Milliyet'in haberine göre, balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi 2019 sonunda 2 milyar 546 milyon lira olurken, temmuz sonu itibarıyla bu tutar 3 milyar 202 milyon liraya yükseldi. Yılbaşından itibaren geçen 7 aylık süreçte balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi 656 milyon lira arttı.

ZİRAAT'TEN BÜYÜK DESTEK

Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, 2010 - 2020 döneminde tarımsal üretime yönelik olarak kullandırdıkları kredilerin miktarının 258 milyar TL'yi, kredi kullandırdıkları üretici sayısının ise 4.5 milyon kişiyi aştığını belirterek, "Ağustos sonu itibarıyla kredileri devam eden 685 bin üreticimiz ve 73.4 milyar TL'nin üzerinde kredimiz var. Bu kredilerin yüzde 33'ü yatırım kredilerinden, kalan kısmı ise işletme kredilerinden oluşuyor" dedi.

Pişmaf, son yıllarda tarım kredilerindeki büyümenin çok büyük kısmının Ziraat Bankası'nın kullandırdığı kredilerle sağlandığına dikkati çekti.

Ağustos sonu itibarıyla 121 bin üreticinin yaklaşık 6.8 milyar TL kredi borcunu uzun vadeye yayarak ödeme imkanından yararlandığını belirten Pişmaf, Ziraat Bankası'nın kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi ülke tarımının geliştirilmesi ve üreticilerin gelir seviyesinin artırılması için tarım sektörünü finansal olarak desteklemeye ve onlara uygun koşullarla kredi kullandırmaya devam edeceklerini bildirdi.

'TARIM MİLLİ BİR MESELE'

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak da şu anda Türkiye'de üretilen ve ekonomik değeri olan 300'den fazla tarımsal ürüne finansal destek sağladıklarını aktardı.

Anlaşmalı iş yeri adedinin yaklaşık 17 bin civarında olduğunu, gübre, ilaç, yem, tohum, akaryakıt gibi en önemli girdi kalemlerinde sektörün tüm paydaşları ile iş birliği yaptıklarını anlatan Koçak, bu açıdan bakıldığında Üretici Kart'ın adeta 600 bin üyeli bir kooperatif gibi üyelerine alışverişlerde çok önemli avantajlar sağladığını kaydetti.

Koçak, "Tarımı milli bir mesele olarak gördüğümüz gibi 17 senede çok iyi ilişkiler geliştirdiğimiz çiftçilerimizin derdiyle dertlenmesini bilen bir bankayız" ifadelerini kullandı.





