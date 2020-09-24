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    : , sayısını açıkladı | Günlük

    haberi... , tarihli yeni tip (Kovid-19) ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    24 Eylül koronavirüs vaka bilançosu açıklandı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Eylül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu. Son 24 saatte 1241 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964'e yükseldi.

    "TEDBİRLERE UYARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDA OLALIM"

    Vatandaşa uyarılarına devam eden Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." dedi.

    23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Eylül koronavirüs vaka sayısını açıkladı | Günlük vaka sayıları
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