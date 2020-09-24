Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Eylül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu. Son 24 saatte 1241 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964'e yükseldi.

"TEDBİRLERE UYARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDA OLALIM"