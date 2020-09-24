Olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği Tetkik Hakim olan sanık Eraslan ise sözde sıkıyönetim atama listesinde isminin karşısında "göreve devam" ibaresinin yazıldığını aktardı.

LİSTEYE RAĞMEN FETÖ'CÜ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Bu durumun örgüt üyesi olmadığının kanıtı olduğunu öne süren Eraslan, "Bu atama bilgim dışında yapılmıştır. Sözde atamada ismim karşısında mevcut görevime devam edeceğim yazıyor. Eğer örgütten biri olsaydım daha etkin bir göreve getirilecektim. Bu da örgüt üyesi olmadığımı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Taraf avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Mustafa Kemal Çatak, heyetin kararını açıkladı.