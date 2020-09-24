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    Üniversite ve vakfın içini boşaltan ’nun zimmet davası: 51 yıla kadar hapsi isteniyor

    eski mütevelli heyeti başkanı ve Bizim Vakfı eski başkanı ’nun zimmet davasından 51 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberinin detayları...

    Sabah
    FATİH ULAŞ
    Üniversite ve vakfın içini boşaltmıştı! 51 yıl isteniyor...

    7. 'nde görülen 64 sanıklı davanın ilk duruşması yapıldı. Savunmasını yapan tutuklu sanık , suçlamaları kabul etmedi. Topçuoğlu, 'nde günlük yüksek miktarda para transferlerinin normal işlemler olduğunu savunurken, avukatları da ortada zimmet olmadığını, sadece paranın yer değiştirdiğini iddia etti.

    "ÜNİVERSİTELER KİMSENİN MALI DEĞİL"

    Sanıkların savunma ve sorgularının ardından müşteki avukatlarına söz hakkı verildi. Topçuoğlu'ndan şikayetçi olarak adına duruşmaya katılan avukat Kemal Koçer, sanıkların savunmalarında inkar ve yalana başvurduğunu söyledi. Koçer, Türkiye'de aslında "özel üniversite" diye birşey olmadığını, bu üniversitelerin yasalarla belirlenmiş kamu kurumları olduğunu ve üniversite harcamalarının yöneticiler üzerinden yapılamayacağını dile getirdi. Üniversite paralarının neden üniversite hesabına değil de Topçuoğlu'nun hesaplarına yattığını soran avukat Koçer, sanıkların suç işlediklerini ve cezalandırılmaları gerektiğini bildirdi.

    Duruşmada zaman zaman sanıklar ve avukatlar arasında tartışma yaşandı.

    MİLYONLARI ZİMMETİNE GEÇİRDİ

    Dava dosyasında Mansur Topçoğlu'nun, şirket hesaplarına Haliç Üniversitesi ve Bizim Vakfı'ndan milyonlarca lira aktardığı belirtiliyor. atanmadan önce Bizim 'nın başkanıyken, vakıf gelirlerini zimmetine geçirdiği, bu gelirleri diğer şirketlere aktardığı, Haliç Üniversitesi'nde öğrencilerin senetlerini kardeşi hesabına tahsil ettiği, baldızına kantin işlettirdiği, kampüs izniyle yaptırdığı, bu şekilde usulsüz işlemlerle vakfı milyonlarca lira zarara uğrattığı belirtiliyor.

    Topçoğlu'nun, şirketlerinde kendisi ve yakınlarının kullandığı lüks araçların kirasını üniversiteye fatura ettiği, üniversitenin 5.8 milyon liralık açığını kendi cebinden kapatmış gibi gösterip haksız kazanç elde ettiği anlatılıyor. Kendisini alacaklı gibi gösteren Topçuoğlu'nun, 12.3 milyon liralık senetleri yetkilisi olduğu hukuk firmasına ciro ettirdiği kaydediliyor. Dava dosyasına göre, usulsüz işlemlerin toplam mali boyutu yaklaşık 120 milyon TL ve 1.5 milyon ABD dolar.

    51 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

    İddianamede Topçuoğlu'nun Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'na yönelik zimmet, resmi belgede sahtecilik, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, mala zarar verme, görevlileri kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, görev yaptırmamak için direnme gibi suçlardan 19 yıldan 51 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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