





Gazeteci ve beraberindekiler kalacakları Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak üzerindeki otelin önüne dün saat 05.30'da geldi. Araçtan inecekleri sırada eşinin uyandırmaya çalıştığı Vltchek'in, gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi.





YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Samsun'da çıkış yaptıkları otele ait güvenlik kamera görüntülerde, otelin koridorlarında gazeteci Andre Vltchek'in tekerlekli sandalye ile götürülmesi, araca bindirilmesi ve grubun otelden çıkarak VİP araca binmeleri görülüyor.