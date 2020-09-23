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    Rus asıllı 'li gazeteci

    İngiliz ajan 'den sonra 'de şüpheli bir ölüm daha... Rus asıllı 'li gazeteci (57), kalacağı otelin önünde . Eşi gözaltında..


    İngiliz ajan 'den sonra 'de şüpheli bir ölüm daha... Rus asıllı 'li gazeteci Andre Vltchek (57), kalacağı otelin önünde . Eşi gözaltında..



    CE'VIP'SIZ ÖLÜM
    Rusya doğumlu ABD'li gazeteci Andre Vltchek (57), eşi ile 9 gün boyunca 'da film çekti. Dün de iki şoförün olduğu VIP araçla 'a geldi. Karaköy'de kalacakları otelin önüne geldiklerinde Rossie İndira Vltchek, eşini uyandırmak istedi. Ancak gazeteci tepki vermedi.


    Olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, Andre'nin öldüğü belirlendi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na, araç ise emniyet otoparkına çekildi.




    UYANDIRMAK İSTEDİM CEVAP VERMEDİ
    Rossie İndira Vltchek dün ifade verdi. Sorgusunda "Ayağında felç vardı. Ayrıca şeker hastası. İki hap kullanıyordu. İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Sabah da otelin önüne geldiğimizde kaldırmak istedim. Uyanmadı" dedi.


    Gazetecinin sır ölümüne ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde VIP aracın otelin önüne yanaşması ve bir süre sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek Vltchek'e müdahalede bulundukları görülüyor.


    Andre Vltchek

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