

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, Andre'nin öldüğü belirlendi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na, araç ise emniyet otoparkına çekildi.









UYANDIRMAK İSTEDİM CEVAP VERMEDİ

Rossie İndira Vltchek dün ifade verdi. Sorgusunda "Ayağında felç vardı. Ayrıca şeker hastası. İki hap kullanıyordu. İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Sabah da otelin önüne geldiğimizde kaldırmak istedim. Uyanmadı" dedi.



Gazetecinin sır ölümüne ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde VIP aracın otelin önüne yanaşması ve bir süre sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek Vltchek'e müdahalede bulundukları görülüyor.





Andre Vltchek