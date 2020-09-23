İngiliz ajan James Le Mesurier'den sonra Karaköy'de şüpheli bir ölüm daha... Rus asıllı ABD'li gazeteci Andre Vltchek (57), kalacağı otelin önünde kiralık araçta ölü bulundu. Eşi gözaltında..
CE'VIP'SIZ ÖLÜM
Rusya doğumlu ABD'li gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ile 9 gün boyunca Samsun'da film çekti. Dün de iki şoförün olduğu VIP araçla İstanbul'a geldi. Karaköy'de kalacakları otelin önüne geldiklerinde Rossie İndira Vltchek, eşini uyandırmak istedi. Ancak gazeteci tepki vermedi.
Olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, Andre'nin öldüğü belirlendi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na, araç ise emniyet otoparkına çekildi.
UYANDIRMAK İSTEDİM CEVAP VERMEDİ
Rossie İndira Vltchek dün ifade verdi. Sorgusunda "Ayağında felç vardı. Ayrıca şeker hastası. İki hap kullanıyordu. İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Sabah da otelin önüne geldiğimizde kaldırmak istedim. Uyanmadı" dedi.
Gazetecinin sır ölümüne ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde VIP aracın otelin önüne yanaşması ve bir süre sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek Vltchek'e müdahalede bulundukları görülüyor.
Andre Vltchek