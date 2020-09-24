Bakanlar Kurulu başta olmak üzere, Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden biri pandemi. Edinilen bilgiye göre, hükümette yapılan toplantılarda, pandeminin sonbahar aylarında geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiğine dair değerlendirmeler yapıldı.
Şimdiye kalan alınan kararlara bazı bölgesel ilaveler yapılmasına karar verilmesine karşın, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar henüz düşünülmüyor.
CEZALAR İŞLEMDE
Kurallara uyulmasının denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Denetlemede ciddi sonuçlar alınması durumunda, pandemiyi geçen yılın nisan-mayıs seviyesinde tutmanın mümkün olabileceği ifade ediliyor. Cezasını ödemeyenin "kamu hizmeti alamaması" gibi bir dizi uygulamanın sonuçları olacak.
SAVCILAR DEVREDE
Ayrıca TCK'nın 195 maddesinde düzenlenen, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin" cezaların devreye sokulması sağlanacak. 2 aydan, 1 yıla kadar öngörülen cezaların uygulanması ve savcıların işlem yapmasının caydırıcı sonuçları olacağı belirtiliyor. Bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği ifade ediliyor.
Ayrıca özel sektörün de kamu gibi mesai saati uygulaması ve AVM'lerdeki saat ayarlamaları da gündemde.
Yapılan değerlendirmelerde, Ankara'daki salgının yavaşladığı, maske ve mesafe kurallarına daha sıkı uyulmaya başlandığı, sokak ve mekanlardaki kalabalıkların azaldığı, son on günde hastanelerin doluluk oranlarında gerileme görüldüğü ifade ediliyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul ve Marmara bölgesinde ise yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.
72 KİŞİ VEFAT ETTİ, YENİ VAKA 1767
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 112 bin 102 test yapıldı, 1767 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 308 bin 69'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7, ağır hasta sayısı ise 1561 oldu. Dün 1027 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 270 bin 723'e ulaştı.
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili şüphelilerin kapıyı zorladıkları anlara ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda şüphelilerin sağlık çalışanlarıyla tartıştıkları ve kapıyı yumrukladıkları görüldü.
Hastanedeki olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflarda Fırat Ö. ve Ahmet Ö´nün hastaneye getirilişleri, ardından da Ahmet Ö.´nün eşinin girişteki bilgisayarı devirmesi yer aldı. Ayrıca canlandırma odası önünde grubun kalabalıklaşması, polisin barikat kurması ve olayla ilgili gözlatına alınan şüpheliler ile diğer bazı kişilerin sağlık çalışanlarının açılmaması için barikat kurdukları kapı ile o bölümün duvarlarını yumrukladığı görüldü.
İnönü Üniversitesi Turgul Özal Tıp Merkezi'nde çalışan doktor Ensar Büyükkaya, binlerce sağlık çalışanı gibi pandemi döneminde canını ortaya koyarak mücadele etti. Bir nöbet sonrası evine dönerken otobüste uyuya kaldı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı. Dr. Büyükkaya'nın o anları binlerce beğeni aldı, sosyal ağlarda en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.
Pandemi döneminde çok yorulduklarını anlatan Büyükkaya ""İnsanlarımız virüse karşı uyarıları dikkate alsın. Maskesini taksın, sosyal mesafeye uysun. Ama beni bu süreçte en çok üzen olay, Ankara'daki saldırı oldu. Sağlık çalışanlarının kapıya yığıldığını gördük ve bunlar olmaması gereken görüntüler. Tek isteğimiz bunların olmaması. Bunun yanında da pandemi önlemlerine dikkat edecekler. Ama insanlarımızdan ilk isteğimiz, daha fazla anlayışlı olmaları." dedi.