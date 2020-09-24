Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul ve Marmara bölgesinde ise yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.

72 KİŞİ VEFAT ETTİ, YENİ VAKA 1767

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 112 bin 102 test yapıldı, 1767 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 308 bin 69'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7, ağır hasta sayısı ise 1561 oldu. Dün 1027 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 270 bin 723'e ulaştı.