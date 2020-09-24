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    • 24.09.2020 09:03
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    şehidi ’nin katillerine idam

    ’nin Başkonsolosluğu görevlisi ’nin şehit olduğu ve yanındaki iki lı’nın da yaşamını yitirdiği suikasti gerçekleştiren PKK’lı terörist Mazlum Dağ ve Muhammed Beşiksiz’e Irak’ta verilen idam cezası onaylandı.

    Sabah
    Sırrıberk Arslan
    Erbil şehidinin katillerine idam
    'nin Başkonsolosluğu görevlisi 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki bir restoranda yanında bulunan 2 lı ile birlikte yemek yerken suikaste uğramıştı. Hain saldırıda Köse şehit olurken, yanındaki 2 Iraklı da hayatını kaybetmişti. Suikastın ardından Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı Zaravani adlı Peşmerge Özel Kuvvetlerinin de desteğiyle, Erbil'e 40 km uzaklıktaki Mahmur Kampı'na operasyon düzenlenmişti. Operasyonda olayla bağlantılı 4'ü kadın 9 kişinin verdikleri bilgiler ve olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan PKK'lı terörist Mazlum Dağ (27) ve ona yardım eden Muhammed Beşiksiz yakalanmıştı. Suçlarını itiraf ederek PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet yürüttüklerini, saldırıyı Kandil'in talimatıyla PKK adına yaptıklarını itiraf eden teröristler Dağ ve Beşiksiz'e yargılanmalarının yapıldığı Erbil 2. Ceza Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta idam cezası verilmişti.



    6 YILDIR ARANIYORDU
    SABAH'ın istihbarat kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre idam cezasının yürürlükte olduğu Irak'ta Dağ ve Beşiksiz'in idam cezası önceki gün akşam saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında 2014'ten beri arama kararı bulunan terörist Mazlum Dağ'ın halen İbrahim Dağ ve Lütfi Dağ adlı iki kardeşi de PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da ağabeyi olan terörist Mazlum Dağ'ın Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemelerinde terör örgütü adına suç işlemek, terör örgütü propagandası yapmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, suçu ve suçluyu övmek, kamu malına zarar vermek suçlarından 5 ayrı dava dosyası bulunuyor.




    TALİMATI VERENLER ÖLDÜRÜLDÜ
    Osman Köse'nin şehit edilmesinin ardından Mazlum Dağ'ın verdiği bilgilerden yola çıkan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), o hain saldırıyı azmettiren Erdoğan Ünal'ı 26 Temmuz 2019'da, saldırının planını yapan ve talimatını veren Hacı Kurhan ile yardımcısı Metin Akgün'ün yerini belirleyerek koordinatları TSK'ya bildirmesiyle 8 Ağustos 2019'da Kandil bölgesinde F-16'ların nokta atışıyla etkisiz hale getirilmişti. Siirt nüfusuna kayıtlı Hacı Kurhan, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinin 1,5 milyon liralık mavi kategorisinde aranıyordu.

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