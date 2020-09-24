Yağmur Aşık kimdir? Emre Aşık’ı öldürme planları yapan Yağmur Aşık tutuklandı mı?

Yağmur Aşık kimdir, kaç yaşında? Yağmur Aşık tutuklandı mı? Emre Aşık'la olaylı evliliği sık sık gündeme gelen Yağmur Aşık'ın, boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürme planları yaptığı ve bunun için harekete geçtiği belirtildi. Yağmur Aşık'ın, firari sevgilisiyle birlikte kocasını öldürtmek istediği, hatta mezar yeri bile aradığı öğrenildi. Aşık ve sevgilisi kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan Düzce Ağır Ceza'da yargılanacak.
YAĞMUR AŞIK KİMDİR?
Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile dünyaevine girmiştir. 26 yaşında olan Yağmur Aşık'ın mesleği ise iç mimarlıktır.
Yağmur Aşık 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.
Geçtiğimiz aylarda yine bir başka olayla daha gündeme gelen Yağmur Aşık, ateşlenen çocuğunu hastaneye götürdükten sonra aracını başhekimlik önüne park etmek istemesinin ardından müdahale eden güvenlik görevlisiyle tartışmış ve olay polislerin müdahalesi ile aralanmıştı.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen olayda ise Yağmur Aşık, iddialara göre feribot bekleme sırasındayken 17.00'daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istedi. Görevlilerin buna itiraz etmesi üzerine Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti. Olay büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık darp edildi.
EMRE AŞIK KİMDİR?
Emre Aşık 2003 yılının transfer sezonunda Beşiktaş ile anlaşan Aşık, 2005 yılında, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmazlığa düşene kadar Beşiktaş forması altında yeşil sahalara çıktı. 2005 yılında kadro dışı bırakılmasından sonra, 2006 yılına kadar boşta kalan tecrübeli futbolcu, eski takımı olan Galatasaray ile, 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza attı.
2007-2008 sezonunu, kiralık olarak görev yaptığı Ankaraspor'da geçirdikten sonra, Galatasaray'a geri dönen Aşık, Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosunda EURO 2008'e dahil edilerek Milli Takım'a da başarılı bir dönüş yapmış oldu.
1993 yılından itibaren Türkiye A Milli takımında top koşturan başarılı defans oyuncusu, 2002 yılında Dünya 3.sü olan kadroda ve 2008 Avrulpa Şampiyonası'nda üçüncü olan kadrolarda yer aldı. Toplam 31 kez milli formayı giyen futbolcu, ay yıldızlı forma altında, iki de gole imza attı.