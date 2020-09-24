Yağmur Aşık kimdir? Emre Aşık’ı öldürme planları yapan Yağmur Aşık tutuklandı mı?

Yağmur Aşık kimdir, kaç yaşında? Yağmur Aşık tutuklandı mı? Emre Aşık'la olaylı evliliği sık sık gündeme gelen Yağmur Aşık'ın, boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürme planları yaptığı ve bunun için harekete geçtiği belirtildi. Yağmur Aşık'ın, firari sevgilisiyle birlikte kocasını öldürtmek istediği, hatta mezar yeri bile aradığı öğrenildi. Aşık ve sevgilisi kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan Düzce Ağır Ceza'da yargılanacak.

YAĞMUR AŞIK KİMDİR?

Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile dünyaevine girmiştir. 26 yaşında olan Yağmur Aşık'ın mesleği ise iç mimarlıktır.