Kıdemli asistanın kendisine, "Bu kadar hasta neden bekliyor?" diye sorduğunu ve ona durumu anlattığını dile getiren Sümter, şöyle devam etti:

"O da bana, 'Bu adam daha iki günlük, biz siz ilk geldiğinizde böyle mi davrandık?' dedi ve tüm kıdemlilere kızdı. Bu olay nedeniyle Kaan iki saat geç çıkma cezası aldı. Bana, 'bunu asla unutmayacağını ve Baltalimanı'nı bana cehennem edeceğini' söyledi. Benim hastanedeki iki günkü olayda hiçbir kusurum yok ama Kaan o gece kasıtlı olarak uyumaya gitti. Kaan Erol ile aramızdaki husumet böyle başladı. Kaan, alkol ve uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu içeren bir ilacı kendisine yazdırıyordu. Kullandığı maddeler tavırlarını belirliyordu. Bu olaydan sonra şahsıma yönelik hakaretleri, azarlamaları ve rencide etmeleri başladı ve artarak devam etti."