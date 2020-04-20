İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde, ihbarcının iş yeri adresi ve kimlik bilgilerini deşifre eden Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede; Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ'ın, "Emniyet 8 gün önceden Ankara'daki gar katliamı hazırlığını biliyormuş" başlıklı haberi ile ihbarcının iş yeri adresi ve kimlik bilgilerinin 3713 sayılı kanunun 14. maddesine aykırı olarak deşifre edildiğine dikkat çekildi. İddianamede; Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü şüpheli Olcay Büyüktaş Akça da sanık olarak yer aldı.

RESMİ BELGEYİ İBRAZ EDEMEMESİ NEDENİYLE SATIŞI YAPMADI

İddianamede; Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan Ö. T. isimli iş yeri sahibi mağdurunun 30 Eylül 2015 tarihinde Nizip ilçesinde bulunan işyerine gelen tanımadığı şahsın 33 nitrat gübre satın almak istediğini ve işlem için gerekli resmi belgeyi ibraz edememesi nedeniyle satışı yapmadığına yönelik açıklaması yer aldı.

"EMNİYETE DURUMU BİLDİRDİM, 10 GÜN SONRA PATLAMA OLDU"

İddianamede; mağdurun şahsın hareketlerinden şüphelenip emniyete durumu bildirdiğine yönelik ifadeleri yer aldı. İddianamede, mağdurun bu tarihli ihbarından yaklaşık 10 gün sonra Ankara Gar Patlaması adıyla bilinen 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara ili Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağında sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılan toplantı yürüyüşüne yönelik gerçekleştirilen 2 patlama neticesinde çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan olayın yaşandığına dikkat çekildi.

"CUMHURİYET GAZETESİ'NİN HABERİNDE MAĞDURUN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKARILDI"

İddianamede; 22 Kasım 2019 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde mağdurun kimliğini ortaya çıkacak şekilde Alican Uludağ tarafından kaleme alınan "Emniyet 8 gün önceden Ankara'daki gar katliamı hazırlığını biliyormuş" başlıklı haberin yayımlandığını belirtmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya başlandığına dikkat çekildi.

İddianamede; Cumhuriyet Gazetesi'nin 22 Kasım 2019 tarihli nüshasında Alican Uludağ imzalı haber içeriğinde; "Cumhuriyet'in ulaştığı belgelere göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü'nü 30 Eylül 2015 tarihinde saat 17.45'te arayan bir kişi, "xxxxx xxxx karşısında xxxxx xxxxx xxxx bayisiyim. Terör olayları ile ilgili olarak Nizip'te bir istihbarat var mı? Az önce şüpheli bir şahıs benden gübre istedi. '33 Nitrat gübreyi zimmetle satmak zorundayız' dedim. Bunu söyleyince iki kişi, almadan ayrıldılar" dedi" şeklindeki ifadelerinin yer verildiğinin görüldüğüne dikkat çekildi.

ULUDAĞ: "KİŞİSEL VERİ DEĞİL TAMAMEN ANKARA GAR PATLAMASI DAVASININ DOSYASINDA YER ALAN BELGE VE BİLGİLER…"

İddianamede; şüpheli Alican Uludağ'ın talimat yoluyla alınan ifadesinin alındığı; Alican Uludağ'ın, şikayetçinin belirttiği bilgiler kişisel veri değil tamamen Ankara Gar Patlaması davasının dosyasında yer alan belge ve bilgiler olduğu, basın özgürlüğü kapsamında kamusal değeri olan olaya ilişkin haberde kişisel verileri ele geçirme suçu olmadığını, böyle bir kastı bulunmadığını, müştekinin haber yayınlandıktan sonra kendisini aradığını, haberde adının ve adresinin yer almasından dolayı rahatsızlık duyduğunu söylediğini, tedirginliğini anlayarak haberden ismini ve adresini çıkardığını, müştekinin de bu konuda kendisine teşekkür ettiğini, şu an habere bakıldığında müştekinin adı ve iş yeri adresinin olmadığının görüleceğini, suçlamayı kabul etmediğine yönelik ifadeleri yer aldı.

ŞÜPHELİYE ÇIKARILAN ÖN ÖDEME EMRİ YASAL SÜRECİNDE YERİNE GETİRMEDİ

İddianamede; Basın Kanunu'nunda; "(…) Fillerin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur" hükmünün amir olduğu bildirildi.

İddianamede; Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü şüpheli Olcay Büyüktaş Akça olduğu, suçun bu şüpheli yönünden ön ödemeye tabi olduğu, ancak şüpheliye çıkarılan ön ödeme emrini yasal sürecinde yerine getirmediğinin belirlendiğine dikkat çekildi.

CEZA DAVALARININ DÖRT AY İÇERİSİNDE AÇILMASININ ZORUNLULUĞU

İddianamede; 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 26/1-2 madde ve fıkralarına göre, basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının günlük süreli yayınlar yönünden dört ay içerisinde açılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

İddianamede; söz konusu sürenin basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiği tarihten, Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmemesi halinde suçu oluşturan fiilin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğrenildiği tarihten itibaren başlayacağı belirtildiğine dikkat çekildi.

"MAĞDURUN İŞ YERİNİN İSMİ VE ADRES BİLGİLERİ VERİLEREK HABER VERME VE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME SINIRI AŞILDI"

İddianamede; soruşturma konusu haberin içeriği dikkate alındığında, Ankara Gar Patlaması olarak bilinen terör olayına ilişkin yapılan haber içeriğinde mağdurun iş yerinin isminin ve adres bilgilerinin verilerek haber verme ve kamuoyunu bilgilendirme sınırı aşılmak suretiyle 3713 sayılı kanunun 14. maddesine aykırı eylemde bulunulduğuna dikkat çekildi.

İddianamede; "Suçun işleyişine iştirak etmeyen yayın sorumlusu şüpheli Oktay Büyüktaş Akça'nın kanunen ceza sorumluğunun bulunduğu, kendisine yapılan ön ödeme önerisinin tebliğ edildiği 4 Mart 2020 tarihinden itibaren geçen kanuni sürede teklife uyulmadığı, bu haliyle atılı suçun işlendiği anlaşılmıştır" denildi.

KENAN KIRAN - SABAH