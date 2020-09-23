Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör bugünkü köşesinde Tüpraş'ın yaptığı indirim oyununu kaleme aldı. Güngör yazısında, Tüpraş'ın 6-7 aydır Tüpraş'ın benzin fiyatlarına zam geleceği gün dağıtım şirketlerine kota uyguladığının iddia edildiğini bildirdi. Güngör, yapılan indirim oyunun deşifre ederken, "Şöyle ki, zammın geleceği gün Tüpraş'ın 'dolum limiti doldu, tank değiştiriyoruz, teknik arıza var' diyerek sudan bahanelerle dağıtım şirketlerine ve bayilere zammın geçerli olacağı saat olan 24:00'e kadar petrol verilmediği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.





İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;



Günlerdir düşünüyorum. Karadeniz'de gazı bulduğumuz gibi yarın öbür gün Doğu Akdeniz'den petrol müjdesini duyarsak…

Malum, petrolü işleyecek iki şirket var. Biri Star Rafinerisi, diğeri Tüpraş… Socar'ın Star Rafinerisi Azerbaycan petrolünü işliyor. Koç'un şirketi Tüpraş'ın Batman, İzmit, İzmir ve Kırıkkale'de rafinerileri var. Pazarın hakimi… Star rafinerisine göre işleme kapasiteleri oldukça büyük… Hemen hemen her tür petrol ve türevlerini işleyebiliyorlar.

***

Farkındaysanız, ikisi de özel sektör şirketi… (Türkiye Varlık Fonu, Adana Ceyhan'da 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kurmayı planlıyor. Ama bu rafinerinin kurulması en az 5 yıl gibi bir zaman alabilir)

Ne zararı var demeyin.

Anlatacaklarımı dinleyin.





YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYN







