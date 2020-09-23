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    • 23.09.2020 19:31
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü

    Başkan , ile görüştü. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ve 'ı değerli müttefikler olarak nitelendirerek NATO'nun diyalog için bir platform olduğunu belirtti.

    AA

    , Başkan ile telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.




    Başkan Erdoğan ile 'deki durum ile istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek için NATO'daki askeri ayrıştırma usulleri hakkında devam eden çabalarla ilgili görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
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