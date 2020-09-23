Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.09.2020 14:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2020 15:29
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan ile arasındaki teknik görüşmelerle ilgili açıklama

    Son dakika haberi... Genel Sekreteri Stoltenberg, ile arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

    AA
    NATO'dan flaş Türkiye-Yunanistan açıklaması!

    Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ile arasında Doğu Akdeniz konusunda yapılan teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

    Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de ayrıştırma usulleri oluşturulması, havada ve denizde istenmeyen olayların ve kazaların önlenmesi için bugüne kadar birkaç toplantı yaptığını hatırlattı.

    Stoltenberg, "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." diye konuştu.

    Toplantıların askeri teknik görüşmeler olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunların Almanya'nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda yürüttüğü diplomatik çabalara tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

    Stoltenberg, Almanya'nın çabalarının dün Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasını sağladığını belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu, Türk ve Yunanlı liderlerle yakın temas içinde olmayı sürdüreceğini söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: NATO'dan Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerle ilgili açıklama
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri