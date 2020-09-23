Varol'un Bylock üzerinden binlerce iletişim kaydının bulunduğu belirlendi. Bu tespitler ardından şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen şüpheli burdaki işlemleri ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlik ise sorgusunu yaptığı Varol'u serbest bıraktı. Bu durum adli çevrelerce yadırgandı.

Oda TV bu gerçeği bilmesine rağmen haberine taşımayıp yalnızca istifa ettiğini yazması dikkat çekti.