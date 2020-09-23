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    • 23.09.2020 15:04
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    ve İsmail Dükel hakkındaki iddianame tamamlandı: 10 yıla kadar hapis istemi

    Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, ODA TV Ankara Haber Müdürü ile TELE1 ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

    AA
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    ODA TV Ankara Haber Müdürü ile TELE1 ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

    Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Yıldız, Dükel ve Baran hakkındaki soruşturmayı tamamladı.




    10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
    Şüpheliler Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Baran hakkında "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame düzenlendi.

    Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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