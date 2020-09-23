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    • 23.09.2020 19:42
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    Son dakika: : Var gücümüzle çalışıyoruz

    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Bakanlığımıza bağlı ve Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.



    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik." dedi.



    "VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
    Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." mesajını verdi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
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