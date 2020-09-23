YKS ek tercih saat kaçta bitecek? 2020 YKS ek tercih bitti mi?

YKS ek tercih bitti mi? 2020 YKS ek tercih saat kaçta bitecek? Bir önlisans veya lisans programına yerleşmek isteyen öğrenciler ek tercih yapmaya devam ediyor. Tercihlerini son güne bırakanlar ise YKS ek tercih saat kaçta bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih bitti mi? İşte merak edilen sorunun cevabı!

YKS EK TERCİH SAAT KAÇTA BİTECEK?

Tercihler bu gece yarısı saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Bu saatten sonra herhangi bir tercih alınmayacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ

YKS ek tercih başvuru ücreti olarak 20 lira belirlendi.

– Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)