YKS ek tercih saat kaçta bitecek? 2020 YKS ek tercih bitti mi?

YKS ek tercih bitti mi? 2020 YKS ek tercih saat kaçta bitecek? Bir önlisans veya lisans programına yerleşmek isteyen öğrenciler ek tercih yapmaya devam ediyor. Tercihlerini son güne bırakanlar ise YKS ek tercih saat kaçta bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih bitti mi? İşte merak edilen sorunun cevabı!
YKS EK TERCİH SAAT KAÇTA BİTECEK?
Tercihler bu gece yarısı saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Bu saatten sonra herhangi bir tercih alınmayacak.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ
YKS ek tercih başvuru ücreti olarak 20 lira belirlendi.
– Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
– Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
– Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
– Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
– Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
– ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
– Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
– Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
* Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.