Emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından da sorgulanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 10'u tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim, Huriye A. ve Salih K.'yı 'Kamu aleyhine nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklarken, diğer 8 kişiyi adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

1 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ederken, özel rehabilitasyon merkezinin hiç gelmeyen öğrencileri geliyor gibi ya da girdiği ders saatini fazla göstererek haksız kazanç sağladığı ve bu yöntemle devleti yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında sorgulanan şüphelilerden bazılarının suçlarını itiraf ettikleri, 200'ün üzerinde öğrenci velisinin de ifadesinin alındığı bildirildi.