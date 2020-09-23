Milletler'in 75. Genel Kurulu , COVİD-19 tedbirleri kapsamında tarihinde ilk kez sanal ortamda toplandı. Başkan Erdoğan, video konferans ile yaptığı konuşmada dünyaya şu mesajları yolladı: BM Genel Kurul Başkanlığı'nı devralan Volkan Bozkır 'ı tebrik ediyorum.başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden dile getirdiğim 'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk.malzeme ve ilaç tedariki ile aşı geliştirme çalışmaları rek ab et konusu yapılmamalı.üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır.en çok sığınmacı ya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler, fedakarlıklarıyla insanlığın onurunu kurtarıyor.sığınmacıların haklarını ihlal ediyor. BM'nin tavır almasını vakti geldi.

bir süredir yaşanan gerilimin gerisinde 'kazanan hepsini alır' anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunuyor. Ülkemizi dışlama amaçlı adımların başarı şansı kesinlikle yoktur.sıkıntıların sebebi, Yunanistan ile Rum kesiminin 2003'ten beri maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlardır. Tüm bölge ülkelerinin bulunduğu bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AB dönem başkanı olan Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi yaptı. Zirvede Doğu Akdeniz 'deki gelişmeler ele alındı. Ayrıca Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu vurgulandı.



BAŞKAN ERDOĞAN: HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

Başkan Erdoğan, Fransa lideri Macron ile görüştü. Erdoğan, "Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü yok. Hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunuyoruz. Fransa'nın gerginliği tırmandıran Yunan ve Rumlar'ı desteklemesine anlam veremiyoruz" dedi.





TÜRKİYE İLE DİYALOĞA HAZIRIZ

Macron, BM Genel Kurulu'na videolu mesaj gönderdi: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız.