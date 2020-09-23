Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.09.2020 14:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2020 14:27
    ABONE OL

    Bağcılar'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıdan hesaplaşması çıktı

    'da bir otomobile, başka bir otomobilden silahlı saldırı yapıldı. Olayda araçta bulunan Saderttin Kayam (39) hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı K.S. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bağcılar ilçe ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Olayın satışı meselesi yüzünden olan husumet yüzünden yaşandığı öne sürüldü.

    Sabah
    Yunus Emre Kavak
    O saldırıdan uyuşturucu hesaplaşması çıktı

    'da bir otomobile, başka bir otomobilden silahlı saldırı yapıldı. Olayda araçta bulunan Sadrettin Kayam (39) hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı K.S. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bağcılar ilçe ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Olayın satışı meselesi yüzünden olan husumet yüzünden yaşandığı öne sürüldü.

    Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi ile Peyami Safa Caddesi kesişiminde seyir halindeki 34 CME 006 plakalı otomobile, başka bir araçta bulunan kimliği bilinmeyen kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren araçtakiler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sadrettin Kayam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kayam'ın yanında bulunan arkadaşı K.S. ise hafif şekilde bacağından vuruldu.


    Ceset incelemelerin ardından Kurumu morguna götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Sadrettin Kayam'ın 10 adet geçmişte poliste suç kaydının olduğu öğrenildi.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Bağcılar'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıdan uyuşturucu hesaplaşması çıktı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri