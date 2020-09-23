İstanbul Bağcılar'da bir otomobile, başka bir otomobilden silahlı saldırı yapıldı. Olayda araçta bulunan Sadrettin Kayam (39) hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı K.S. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bağcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Olayın uyuşturucu satışı meselesi yüzünden olan husumet yüzünden yaşandığı öne sürüldü.





Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi ile Peyami Safa Caddesi kesişiminde seyir halindeki 34 CME 006 plakalı otomobile, başka bir araçta bulunan kimliği bilinmeyen kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren araçtakiler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sadrettin Kayam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kayam'ın yanında bulunan arkadaşı K.S. ise hafif şekilde bacağından vuruldu.







Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Sadrettin Kayam'ın 10 adet geçmişte poliste suç kaydının olduğu öğrenildi.





