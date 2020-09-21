Bağcılar'da bir otomobile yapılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi ile Peyami Safa Caddesi kesişiminde seyir halindeki 34 CME 006 plakalı otomobile, başka bir araçta bulunan kimliği bilinmeyen kişilerce silahla ateş açıldı.

