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    • 22.09.2020 06:26
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    Son dakika: Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'un Bağcılar ilçesinde bir otomobile yapılan silahlı saldırıda bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    AA
    Gece yarısı kurşun yağmurunu tuttular!

    Bağcılar'da bir otomobile yapılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi ile Peyami Safa Caddesi kesişiminde seyir halindeki 34 CME 006 plakalı otomobile, başka bir araçta bulunan kimliği bilinmeyen kişilerce silahla ateş açıldı.



    OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
    Saldırıyı gerçekleştiren araçtakiler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bacağından yaralanan bir diğer kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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