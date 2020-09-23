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    • 23.09.2020 14:35
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    Son dakika: 'de operasyonu! 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

    'de düzenlenen operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Öte yandan, ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisini düzenlenen operasyonla yakaladı.

    AA
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    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenlendi.

    İl üzerinden sevkiyatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

    Şüphelilerin üzerlerinde ve içinde bulundukları araçlarda yapılan aramada 335 gram metamfetamin, sahte ehliyet, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI
    Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisini düzenlenen operasyonla yakaladı.

    Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

    Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Düzce'de uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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