BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar CEZERİ hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Benim hayalimdi. Ülkemiz bu alanda bu yarışta geri kalmasın diye yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmaya başladık. Tabi yakın zamanda test uçuşu gerçekleştirdik. Cezeri ilk olarak sportif amaçlı olarak kullanılacak." dedi.

CEZERİ isminin ne anlama geldiği hakkında da bilgi veren Bayraktar, "CEZERİ benimde uzmanı olduğum robotik alanının kurucusu. CEZERİ'yi aslında bir robot araç olarak düşünebilirsiniz. Bizim bu yaptığımız uçaklarda robot uçaklar. Kurucusu müslüman bir bilim insanı... Kendisi önemli ilklere imza atmış. Biz adını yaad etmek için bir vefa borcuyla en anlamlı ismin CEZERİ olduğunu düşündük ve öyle koyduk." ifadelerini kullandı.

