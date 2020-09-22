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    Son dakika: , ikmal için beklediği Limanı'ndan ayrıldı

    Son dakika haberine göre, 'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Eylül'de bakım ve ikmal için Körfezi açıklarına gelen , ikmal için demir attığı 'ndan bu sabah ayrıldı.

    DHA
    Oruç Reis, limandan ayrıldı

    'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Eylül'de bakım ve ikmal için Körfezi açıklarına gelen , ikmal için demir attığı 'ndan bu sabah ayrıldı. açıklarına ilerleyen geminin uzakta beklediği görüldü.




    ORUÇ REİS GÖREV İÇİN BEKLİYOR
    10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Oruç Reis gemisi bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan denize açıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı. Önceki demir attığı yerden oldukça uzağa gittiği gözlenen Oruç Reis'in, görev beklediği öğrenildi.

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