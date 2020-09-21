Uzşen, 2010'dan beri uzun yol kaptanı olarak çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalıştığım gemiler içinde yabancı ve Türkiye bayraklı gemiler vardı. Farklı ülkelere gidince onların sismik araştırma ve sondaj gemilerini görünce acaba bir gün bizim devletimizin de böyle gemileri olur mu diye düşünürdük. Bunu hayal ederdik. Sonrasında devletimizin 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çalışmalarıyla bu gemilere kavuştuk. Kavuştuktan sonra bunlara bakarak acaba bir gün bizlere nasip olur mu Oruç Reis'te çalışmak derdik. Çabaladık, çok çalıştık, mesleğimizde doğru şekilde ilerledik. Bu sayede şimdi buradayız. Bu, benim ve personelimiz için büyük bir şans."

Yüzde 90 yerli tasarım, işçilik ve entegrasyonu olan Oruç Reis gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.