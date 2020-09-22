Rüyada gül görmek neye işaret? Rüyada gül bahçesi görmek nasıl tabir edilir?

Beyaz gül: Kişi ve ailesinin gelecekte hayırlı ve güzel bir yaşama sahip olacağına inanılmaktadır. Aile içi bir sorunu varsa, bu sorunların yakın zamanda çözüm bulacağı ve ailenin tamamen mutlu bir geleceğe sahip olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Küslüklerin bitmesine ve mutlu bir aile bağı kurulmasına işaret etmektedir.

Beyaz gül almak: Rüyada beyaz gül hediye alan kişinin hayatında şaşılası bir sürprizin olacağı, mutlu ve beklenmeyen bir olayın gerçekleşeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi refaha kavuşacak ve iş yaşamında çok daha başarılı adımlar atacak demektir.

Kırmızı gül toplamak: Hayatınızın bundan sonraki döneminde maddi ve manevi feraha kavuşacağınızı simgelemektedir.

Pembe gül: Sevince, feraha, misafir ya da mektup gelmesine yorulur. Para ve saadet müjdeler.

RÜYADA GÜL KOKLAMAK

Gerçek hayatta da kokusuyla herkesi mest eden bu çiçeği rüyada görmek kişinin iyi biriyle birliktelik yaşayacağına ve huzura kavuşacağına delalet etmektedir. Hayırlı bir gönül ilişkisi olarak da yorumlanmaktadır. Hayırlı kısmetini bulan kişi için evlilik olarak tabir edilir.

RÜYADA SOLMUŞ GÜL

Rüyada solmuş gül gören kişi için uzak bir yere gideceği ve yolculuk yapacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi uzun mesafede bir yere gidecek ve güzel zaman geçireceği anlamına gelse de uzun yolculukların kişiyi yorduğu da unutulmamalıdır.