Rüyada gül görmek neye işaret? Rüyada gül bahçesi görmek nasıl tabir edilir?

Rüyada görülen birçok nesnenin ne anlama geldiği sabah uyanır uyanmaz gündemde araştırılanlar arasında yer alıyor. Gül güzel görünen ve kokak bir çiçektir, peki rüyada görülen gül hayra mı yorulur? Rüyayı kadın mı yoksa erkeğin mi gördüğü, evli ya da bekar oluşu, farklı renklerde güllerin görülmesi gibi daha pek çok duruma bağlı olarak anlamı da değişir. İşte rüyada gül görmenin yorumu…
RÜYADA GÜL GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada gül görmek hayır ve iyilik üzerine yorumlanır. Özellikle rüya sahibinin sevdiği insanlar tarafından hatırlanacağı ve güzel şekilde anılacağı üzerine ifade eder. Ayrıca sevinçli bir olay ve müjdeli haber ile beraber, çocuk sahibi olmak üzerine de ifade edilmektedir.
RÜYADA GÜL TOPLAMAK
Rüya sahibi açısından çok iyi ve hayırdır. Gül toplamak esenlik ve bereket şeklinmde de yorumlanmaktadır. Aile içerisinde yaşanacak olan mutluluğa delalet ettiği söylenmektedir. Ayrıca yine başka bir kaynağa göre rüya sahibinin hayatındaki sorunları atlatması ve huzura kavuşması şeklinde de yorumlandığı bilinmektedir. Rüyada gül topladığını gören kimse, hayır, iyilik, sevgi ve nimete kavuşur. Henüz açılmamış gül, hamile olan kadının çocuğunun düşmesiyle tabir edilir. Bazı tabirciler gül, ayrılacak veya elden kaçırılacak kadın ve ticarete yahut devamlı olmayan ferahlık ve sevince ya da sonu ve vefası olmayan ahde işaret eder, dediler.
Beyaz gül: Kişi ve ailesinin gelecekte hayırlı ve güzel bir yaşama sahip olacağına inanılmaktadır. Aile içi bir sorunu varsa, bu sorunların yakın zamanda çözüm bulacağı ve ailenin tamamen mutlu bir geleceğe sahip olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Küslüklerin bitmesine ve mutlu bir aile bağı kurulmasına işaret etmektedir.
Beyaz gül almak: Rüyada beyaz gül hediye alan kişinin hayatında şaşılası bir sürprizin olacağı, mutlu ve beklenmeyen bir olayın gerçekleşeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi refaha kavuşacak ve iş yaşamında çok daha başarılı adımlar atacak demektir.
Kırmızı gül toplamak: Hayatınızın bundan sonraki döneminde maddi ve manevi feraha kavuşacağınızı simgelemektedir.
Pembe gül: Sevince, feraha, misafir ya da mektup gelmesine yorulur. Para ve saadet müjdeler.
RÜYADA GÜL KOKLAMAK
Gerçek hayatta da kokusuyla herkesi mest eden bu çiçeği rüyada görmek kişinin iyi biriyle birliktelik yaşayacağına ve huzura kavuşacağına delalet etmektedir. Hayırlı bir gönül ilişkisi olarak da yorumlanmaktadır. Hayırlı kısmetini bulan kişi için evlilik olarak tabir edilir.
RÜYADA SOLMUŞ GÜL
Rüyada solmuş gül gören kişi için uzak bir yere gideceği ve yolculuk yapacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi uzun mesafede bir yere gidecek ve güzel zaman geçireceği anlamına gelse de uzun yolculukların kişiyi yorduğu da unutulmamalıdır.
RÜYADA GÜL BAHÇESİ SAHİBİ OLMAK
Bir kimse rüyasında gül bahçesi sahibi olduğunu görürse, o kişinin çevresindekilere iyi davranmadığı, eziyet ve işkence ettiği anlamlarına gelir. Gül bahçesi sahibi olmak, sahip olduğu gücü yanlış kullanmak demektir. Büyük bir gül bahçesi olan kişi devlet kademelerinde önemli bir yere gelir ve gücünü, mevkisini kendi menfaatine kullanır. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin yakınları tarafından da sevilmediğini ve etrafında gerçek bir dostun bulunmadığını da gösterir.
RÜYADA GÜL KOPARMAK
Kişinin tüm dertlerinin sona ereceğini bildiren bir rüyadır. Gül bahçesinden kırmızı gül koparan kişi aile ve aşk hayatını düzene sokar ve mutlu olur. Sarı bir gül koparan kişi hasta ise iyileşir, uzun bir ömre sahip olur. Beyaz bir gül koparan ise Hac yolculuğuna çıkar. Siyah gül koparmak da kişiye ağır gelen ve omuzlarında yük olan bir sıkıntıdan tez zamanda kurtulmaya işarettir.
RÜYADA GÜL DİKENİ GÖRMEK
Rüyada gül dikeni görmek rüya sahibinin dünyevi işleri bırakıp hayırlı işlere yorulacağı üzerine ifade eder. Özellikle bugüne kadar elde ettiği önemli maddi ve manevi kazanç ile beraber, yardıma muhtaç insanlara destek olacağı üzerine işaret etmektedir. Bu hem çevresini tanımadığı kişiler hem de tanıdığı insanlar olabilir.