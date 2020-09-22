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    • 22.09.2020 14:17
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    Son dakika: 'da terör örgütü sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

    Son dakika haberine göre, 'da, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.O'nun ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

    AA
    El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

    12. 'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İ.Ö. ve M.O. ile avukatları katıldı.

    Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, İ.Ö'nün örgüte katılımı artırmak amacıyla toplantılar yaptığı ve para topladığının tespit edildiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, M.O'nun ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

    Mütalaaya karşı savunma yapan sanık İ.Ö, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben hiçbir örgüt adına faaliyet göstermedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

    Diğer sanık M.O. da terör örgütü üyesi olmadığını dile getirdi.

    Mahkeme heyeti, sanık İ.Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, M.O'nun ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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