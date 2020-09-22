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    Son dakika: duyurdu: 'de sağlık çalışanlarına yapılan saldırıya soruşturma başlatıldı

    Son dakika haberi... , Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.

    DHA

    , Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.

    GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ
    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntülerin ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

    Açıklamanın devamında, "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Keçiören'de sağlık çalışanlarına yapılan saldırıya soruşturma başlatıldı
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