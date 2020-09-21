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    • 22.09.2020 01:33
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    • 22.09.2020 01:39
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    Keçiören’de ! Hastaneyi bastılar...

    Son dakika haberi... Keçiören'de silahlı saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı.

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    HASTA YAKINLARI HASTANEYİ BASTI
    İlçedeki bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşe ateş etti. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö'nün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamasının ardından haberi duyan yakınları hastaneye geldi.

    Güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması üzerine ameliyathaneye zorla girmek isteyen grup, içeride bulunan sağlık personeline saldırdı. Ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korunmaya çalışan sağlık görevlileri, polis ekiplerinin saldırganlara müdahalesinin ardından göreve dönebildi.

    Bu arada, grubun saldırısı esnasında sağlık personelinin ameliyathane kapısında toplanarak, saldırganların içeri girmesini önlemek için çabaladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
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