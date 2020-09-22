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    Teslim olursan ölmezsin! 'nda 'lı 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı,  kapsamında, jandarmanın 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın teröristin, sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

    DHA
    Teslim olursan ölmezsin!

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır kırsalında, Jandarma SİHA tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; dün terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü olarak ele geçirilmişti. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi." denildi.
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