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    • 22.09.2020 19:48
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    Son dakika: İşte koronavirüste son durum! 22 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 22 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İşte koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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