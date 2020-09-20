Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah sözler!

Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanırken, Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou yine çizgiyi aştı. Türkiye'yi KKTC'de işgalci ilan eden Sakellaropulu, "Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır" dedi.

Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, "Türkiye'nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.