'Uygunsuz' diye nitelediği poster için 'derin üzüntü' açıklayan ve "Filmi temsil etmiyor" diyen Netflix, görüntü ve betimlemeleri değiştirdiğini belirtti.

Netflix Eş-CEO'su Ted Sarandos da Doucouré'a telefon ederek yaptıkları 'hatadan' ötürü bizzat özür diledi. Ama sonuçta tüm bunlar, filmin sosyal medyada sesi gür çıkan bir grup tarafından lanetlenmesini ve Doucouré'un öfkenin ve hatta ölüm tehditlerinin hedefi olmasını telafi etmedi.