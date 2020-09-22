En güzel sonbahar sözleri! Sonbaharla ilgili romantik sözler! Arkadaşa sevgiliye sonbahar mesajları!

Arkadaşa sevgiliye sonbahar mesajları! En güzel romantik sonbahar sözleri günün merak edilen konularından birisi oldu. Google tarafından hazırlanan sonbahar özel açılış ekranıyla birlikte 2020 Sonbahar gündeme oturdu. 23 Eylül sonbahar ekinoksu ile bu yeni mevsim başlayacak. Vatandaşlar da birbirlerine sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla sonbahar mesajları göndermek istiyor. Arkadaşa sevgiliye özel sonbahar mesajları haberimizde! İşte, sonbahar sözleri ve mesajları…
EN GÜZEL SONBAHAR SÖZLERİ MESAJLARI!
Hoş geldin canım Eylül, herkese güz bana ilkbahar getirdin."
"Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım..."
"Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül'müş gibi."
"Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur."
"Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık."
Her sonbahar gözyaşı ile başlar.
Sonbahar yılın son sevgi dolu gülümsemesidir.
"Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar."
"Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."
"Eylül bize yazı unutmamız için elinden geleni yapıyor."
Bir ölüm vefalı, bir de sonbahar. (Cahit Zarifoğlu)
Dışımız günlük güneşlik içimiz eylül eylül sonbahar.
Huzur ve mutluluğun saklandığı mevsimdir sonbahar.
Sonbahar her yaprağın çiçeğe dönüştüğü bir mevsimdir.
Sonbahar ki acının değişmez dipnotudur. (Metin Altınok)
Güz geldi ve yıldızlarını üstüme döktü. (Ali Püsküllüoğlu)
Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. (Yahya Kemal Beyatlı)
Eylül bir ay değil, bir aylık ayrı bir mevsim. (Haşmet Babaoğlu)
Huzur ve aşk istiyorsak, sonbaharda yeni limana yelken açmalıyız.
Eylül toparlandı gitti işte. Ekim filan da gider bu gidişle. (Turgut Uyar)
Yaprak sıkılmıştı ağaçtan, bahaneydi sonbahar. (Necip Fazıl Kısakürek)
Dedim ya, Eylül'dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin. (Cemal Süreya)
En güzel halı, sonbahar yapraklarından yapılmış halıdır! (Mehmet Murat İldan)
Bu ne biçim sonbahar. Ben anlamadım. Yapraklar yeşillenmek istiyor. (Nakata)
Seversem eğer sonbaharda severim, sevginin sıcaklığı en güzel o zamanda hissedilir.
Tutuklandığım mevsim yazdı, serbest kalırsam artık her yer sonbahar. (Küçük İskender)
Sonbahar, klasik bir müziktir; o başladığında, yerçekimi yok olur! (Mehmet Murat İldan)
Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor usul usul, adım sonbahar. (Atilla İlhan)
Onu neden sevdiğimi bir türlü anlamıyor. Ağzı temmuz sıcağı, bakışları sonbahar. (Atilla İlhan)
Kül mavinin yanına sarı gelirse sonbahar, sen benim yanıma gelirsen kıyamet olur. (Atilla İlhan)
En sevdiğim mevsime geldik.. Yapraklar sararacak, gök gürültülü yağmurlar yağacak. Sonbahar, hüzündür; Hüzün ise, ben demektir. (Özdemir Asaf)
Zekâ; ayva ve portakal gibi geç renk ve koku kazanan bir sonbahar ürünüdür. En az kırk yıl güneşte pişmeden, bu soylu meyve ballanmıyor. (Ahmet Haşim)
Sonbahar dürüst bir aydır; bahar gibi insanı aldatmaz! Ona yaşamın karanlık yüzünü, trajediyi, çürümeyi, ayrılığı, hüznü gösterir! (Mehmet Murat İldan)
Niçin rüzgarlı sonbahar akşamlarında, sessizce yan yana yürüyerek ruhlarımızın konuştuğunu dinleyemiyoruz? Niçin yanımda değilsin? ( Sabahattin Ali)