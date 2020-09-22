Sonbahar ekinoksu nedir? Ekinoks özellikleri nelerdir? 2020 Sonbahar ekinoksunda ne oluyor?

Sonbahar ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksunda ne oluyor? Ekinoks özellikleri nelerdir? 23 Eylül tarihi sonbaharın gelişi olarak kabul ediliyor. Arama motoru Google, hazırladığı bir doodle ile 2020 kutladı. Sonbaharın gelişiyle birlikte geceler uzamaya başlayacak. İşte sonbahar ekinoksu ile ilgili tüm merak edilen bilgiler…
EKİNOKS NEDİR, NE DEMEK?
Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- "eşit" ve -noct "gece") kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an.
Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer.
SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?
23 Eylül, Sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır.
Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır .
Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.
23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.
Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)
Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.
Gel-git genliği en fazladır.
Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.
Türkiye'de saat 12.00 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.
EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleri, Kuzey ve Güney Yarım Kürede farklı anlamlara gelmektedir. Öyle ki, Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 21 Mart Ekinoks tarihi bu küre için İlkbahar mevsimini müjdelemektedir. Yine Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 23 Eylül Ekinoksu ise, bu küre için Sonbahar mevsimi anlamına gelmektedir.
Güney Yarım Kürede ise durum farklıdır. Güney Yarım Küre için 21 Mart Ekinoks'u Sonbahar anlamına gelirken, 23 Eylül Ekinoks'u ise İlkbahar anlamına gelmektedir. Ekinoks tarihleri, sayılan bu mevsimlerin başlangıç tarihleri olarak nitelendirilen tarihlerdir.
Ekinoks tarihleri, Dünyanın iki yarım küresi için İlkbahar ve de Sonbahar mevsimlerinin başlangıç tarihleri olup, bu tarihlerde gerçekleşen olaylar birbirleriyle çeşitli benzerlikle göstermektedir. Bu tarihlerde Güneş ışınları, Ekvatora dik açıyla düşer ve yarım küreler için mevsim başlangıcını müjdelemiş olur.
SONBAHAR ÖZELLİKLERİ!
Sonbahar, dört mevsimin içinde her yönden bolluk özelliğini gösterir. Sebzeler, meyveler ve bütün gıda maddeleri tam manasıyla olgun ve bol olarak bu mevsimde vardır. Bu mevsim, kış mevsiminin habercisidir. İnsanların kışa hazırlanmaları için, bazı uyarıcı görevleri vardır: Havaların bazen soğuk, bazen yağmurlu, bazen açık olması bunlara örnektir. Bu bakımdan sonbahar mevsimi kış hazırlıklarının hızlandığı bir zamandır. Turşuların kurulması, odun-kömürün alınması, yünlü kumaşların hazırlanması, bu mevsimin önemli özellikleridir.
Sonbahar mevsimi yaz ile kış mevsimi arasında bir köprü gibidir. Havaların değişik bir atmosferde seyretmesi, insan sağlığı, ziraat ve hayvancılık, meyvecilik için tehlikeli olabilir. Bunun için çok dikkatli olmalı ve tedbirleri ihmal etmeden yerine getirmelidir. Bu mevsimde nezle, grip ve buna benzer hastalıklar çok görülmektedir. Giyimde, yemede, içmede çok dikkatli olmalı, C vitaminini eksik etmemelidir.