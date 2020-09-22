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    • 22.09.2020 09:28
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    Savunma sanayisinden öğrencilere uzaktan eğitim için 19 bin tablet

    Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu araçların başında gelen tablet için savunma sanayisi şirketleri de kampanya başlattı. Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 'ın başlattığı kampanya sonrası şirketlerin hediye edecekleri tablet sayısı 19 bini buldu.

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    Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet

    Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 'ın uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayar sayısı 19 bine ulaştı.

    Bayraktar'ın, Twitter hesabından yaptığı "Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. Baykar olarak 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz." paylaşımı bir kampanyaya dönüştü.

    Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in paydaşı olan ve Türk savunma sanayisine liderlik eden şirketlerin katılımıyla kampanya hızla büyüdü.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için 5 bin adet tablet de bizden." ifadesiyle kampanyada yerini aldı.

    ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de "eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak" amacıyla kampanyaya 5 bin tablet bilgisayarla destek olacaklarını bildirdi.

    ROKETSAN, HAVELSAN, TEI ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ de 1000'er tablet bilgisayarla kampanyayı büyüttü.

    Savunma sanayisi şirketlerinin öğrencilere hediye edecekleri tablet bilgisayar sayısı 19 bini buldu.

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