VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Lise, üniversite VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Lise üniversite VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 -2021 eğitim öğretim yılında burs almak isteyen öğrenciler VGM burslarından faydalanmak istiyor. VGM bursları sayesinde hem ortaöğrenim hem de üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başlayacak.
VGM BURSU NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
KİMLER VGM BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
Yabancı uyruklu öğrencilere,
Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.