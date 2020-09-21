Devlet, Selefiler silahlandı iddiası sonrası harekete geçti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'selefi' derneklerinin silahlandığına dair açıklamalara sosyal medyadan cevap verdi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı'nca konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır."

"SİLAHLANMA İDDİASINA KAYITSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"