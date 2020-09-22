



"SAĞLIK YÖNÜNDEN ALINAN BİR KARAR"

Şahin, "Perşembe günü Hıfzısıhha Kurulunun toplantısından çıkan karar 65 yaş üzeri vatandaşların sabah saat 10.00 ile öğleden sonra saat 15.00'e kadar ücretsiz seyahat hakkı yine devam ediyor. Bunun haricinde saatlerde ücretsiz seyahat hakları kalktı. Bunun sebebi pandemiden dolayı çok fazla seyahat olmasın. Çünkü ücretsiz olduğu için bazen suiistimal edilebiliyor. 65 yaş vatandaşlarımız günün her saatinde sıkça araba kullandıkları için böyle bir karar alındı. Bu kararı da biz esnaf olarak tabi ki biraz rahatlatacağını düşünüyoruz ama önemli olan sağlık. Sağlık yönünden alınan bir karar. Bu arada ayakta yolcuyla ilgili kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya da müsaade edildi. Bugünden itibaren 10.00 - 15.00 arasında 65 yaş vatandaşlarımız ücretsiz taşınacak. Onun haricindeki saatlerde ulaşımlarını ücret ödeyerek sağlayabilecekler" dedi.

