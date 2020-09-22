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    • 22.09.2020 Gazete
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    Başkan : Sinsi tuzakları boşa çıkartıyoruz

    Başkan , "Ülkemizin defalarca maruz kaldığı o karanlık senaryolara, ahlaksız oyunlara, sinsi tuzaklara bir kez daha düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz" açıklamasında bulundu.


    Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi:

    'de 'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı.

    Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerin içine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha diyoruz ki başaramayacaksınız.

    780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeye karşı yürütülmeye çalışılan 'Her şey benim olsun, sen verdiğime razı ol' dayatması ne gerçekçidir ne de mümkündür. Biz ortada diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Aksi takdirde ataların 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedikleri gibi biz de hiçbir mücadeleden kaçınmayız.


    8 aşı geliştirme çalışmasından ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.


    İl Hıfzıssıhha Kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.

    BM'YE İSTANBUL MESAJI
    Başkan Erdoğan, dün Birleşmiş Milletlere video mesaj gönderdi: Demokratik, hesap verilebilir, adil temsile dayalı konsey mimarisi zorunluluk halini almıştır. 'nin yapısı sürdürülebilir değil. 'un bir BM merkezine dönüşmesi, küresel barış çabalarına destek verecektir.


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