Erdoğan Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi: Doğu Akdeniz 'de Türkiye 'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı.Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerin içine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha diyoruz ki başaramayacaksınız.780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeye karşı yürütülmeye çalışılan 'Her şey benim olsun, sen verdiğime razı ol' dayatması ne gerçekçidir ne de mümkündür. Biz ortada diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Aksi takdirde ataların 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedikleri gibi biz de hiçbir mücadeleden kaçınmayız.

8 aşı geliştirme çalışmasından ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.İl Hıfzıssıhha Kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.